"Люди горят заживо": Подоляк показал, чем РФ бьет по украинцам, и пристыдил Запад

РФ применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, подчеркнул советник руководителя ОПУ

Оккупанты используют в Украине огнеметную систему "Солнцепек", заявил Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня и продемонстрировал, какое оружие используют российские оккупанты.

"На видео – работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – подчеркнул Подоляк на своей странице в Twitter.

На видео – работа ?? огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ извергам и передать ?? РСЗО? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC - Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Украина рассчитывает на поставки РСЗО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение Запада о передаче Украине РСЗО MLRS.

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"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский на брифинге 21 мая.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в случае предоставления ей РСЗО MLRS сможет самостоятельно разблокировать свои порты в Черном море.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как реактивные системы залпового огня с радиусом поражения до 300 км могут изменить характер боевых действий в Украине.