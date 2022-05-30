Подоляк призвал создать психиатрический консилиум для Лаврова

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей России.
Об этом он написал у себя на странице в Twitter.
"Военные цели"
"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России господин Лавров. Считаем, что Всемирная организация здравоохранения должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей РФ. Возможно, новый вирус? На фото – "военные цели", – написал он.
Фото 18+
, , # . , @WHO . , ? "". pic.twitter.com/iK4F7oDxLG— (@Podolyak_M) May 30, 2022
Напомним, Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня и продемонстрировал, какое оружие используют российские оккупанты.
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