Подоляк рассказал, готова ли Украина пойти на новый "Минск"

Советник главы ОП объяснил переговорную позицию нашего государства

Михаил Подоляк призвал не просить Украину прекратить огонь. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Украине не нужно предлагать режим прекращение огня, поскольку это невозможно без тотального вывода войск Российской Федерации с территории нашего государства.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Позиция Украины

"Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет", – написал он.

По словам советника главы ОП, пока Россия не будет готова полностью освободить наши земли, переговорная платформа Украины – это оружие, санкции и деньги.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что введение реального эмбарго, поставки в Украине танков, самолетов и артиллерии смогут обеспечить победу над РФ как можно скорее.

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