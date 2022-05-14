Подоляк: Путин всем надоел, НАТО дойдет до пригорода Санкт-Петербурга

Намерение Финляндии вступить в НАТО свидетельствует, что на Западе перестали бояться угроз России.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя разговор президентов Финляндии и РФ Саули Нийнисте и Владимира Путина о расширении НАТО.
"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор Саули Нийнисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", – отметил Подоляк.
Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор @niinisto с российским президентом по дипломатическому языку на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин.- Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022
Напомним, Президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил президенту России Владимиру Путину и лично сообщил, что его страна решила добиваться членства в НАТО, о чем информирует своего соседа. Финский лидер рассказал Путину, насколько фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
Россия угрожает Финляндии из-за НАТО
- 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО. "Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", – цитирует этого деятеля российское агентство "Интерфакс".
- Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных".
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