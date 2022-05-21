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Подоляк заявил о начале финальной стадии войны и какой она будет

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 мая, 09:04
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Советник главы ОПУ отметил, что Россия попытается застолбить за собой оккупированные территории
Подоляк заявил, что Украина должна пройти "кровавую фазу освобождения своих территорий"
Подоляк заявил, что Украина должна пройти "кровавую фазу освобождения своих территорий" / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине входит в финальную фазу, в которой перед Киевом стоит задача освободить оккупированные территории.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Україна 24".

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"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", – отметил советник главы ОПУ.

По его словам, россияне действуют очень примитивно и предсказуемо:

"Они сначала зашли с апломбом – "мы тут за три дня всех поставим на колени". А сейчас они делают то же, что в 2015 году. Они окопались на определенных территориях, начинают туда завозить своих клоунов из Крыма, с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, из России мигрантов, которые создают картинку по типу – у нас тут хотят присоединиться Запорожская область, Херсонская и так далее".

Как подчеркнул Подоляк, РФ хочет перейти в затяжную фазу войны, но Украине это крайне невыгодно.

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"Украине нужно деблокировать все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – рассказал он.

Подоляк исключил территориальные уступки Путину

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал неприемлемыми какие-либо территориальные уступки России ради окончания войны.

Подоляк отметил, что Украина не должна уступать россиянам оккупированную Херсонскую область:

"Мы им "отдали" Херсонскую область... Войну временно закончим. Что сделают русские через два года? Они не захотят забрать еще Днепропетровскую область, Запорожскую? Это же очевидно... Завтра Полтавскую область придут забирать, Одесскую, Николаевскую, нас постепенно будут убивать".

В то же время, российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что Кремль пытается "оставить в зубах хоть какой-то кусок украинской территории".

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