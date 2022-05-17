Подоляк заявил о необходимости денацифицировать Россию

Советник главы ОП рассказал, чем обернулась война для агрессора

Михаил Подоляк высказался о действиях России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия считает, что побеждает в войне с Украиной, несмотря на все последствия своей агрессии для себя самой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что именно в РФ процветает нацизм.

"Несомненно, "российская победа", включающая тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", — написал он в Twitter .

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Россия считает, что в мире существует украинский нацизм, но действительно денацифицировать надо ее саму — об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

"Россия за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали сначала. И они свои директивы не меняют, продолжают шантажировать, публично проговаривают. Мы слышим господина Лаврова, господина Пескова, которые не являются членами переговорного процесса. Они предъявляют какие-то претензии Украине. Они живут в мире, где вроде бы существует украинский нацизм. Уже мир понимает, принципиально, документально доказано, что сегодня в мире существует только один вид нацизма — российский. Но они еще этого не поняли. Наверное, время еще пройдет, чтобы мы перешли к более основательному обсуждению этой проблемы — денцификации России — в рамках переговорного процесса", – сказал Подоляк.

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