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Подоляк: Зеленский считает необходимым закончить войну встречей с Путиным

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 апреля, 00:13
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Советник главы ОП уверен, что президент Украины сможет договорится с Путиным о мире
Владимир Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится после встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Подоляк заявил в интервью "Настоящему времени".

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Он отметил, что Зеленский точно понимает, что и как делает украинская сторона на переговорах, чтобы завершить войну. Кроме того, президент постоянно на связи с партнерами Украины и практически в онлайн-режиме ведет управление войной, противодействием экспансии Российской Федерации.

"Безусловно, я считаю, что войну можно закончить, только когда президент воюющей страны встретится с президентом моей страны. Я не сомневаюсь в том, что Владимир Александрович докажет президенту Российской Федерации, в чем он неправ и почему Украина – это действительно суверенное государство, имеющее определенную территориальную целостность", – уверен Подоляк.

В то же время, он не смог подтвердить намерения Владимира Путина к переговорам с украинским президентом.

"Я не знаю, на что готов или не готов господин Путин – это все-таки президент другой страны. Я знаю, что наш президент абсолютно точно считает необходимым закончить войну встречей президентов, потому что там могут быть поставлены окончательные точки над "i". Это очень важно", – считает Подоляк.

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готов к встрече с Владимиром Путиным.

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"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

Он отметил, что не является бюрократом и ему не нужно готовиться к такой встрече.

"Мне нужно, чтобы российская сторона сказала фразу, что они хотят закончить войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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