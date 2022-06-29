Подписание важного соглашения между Украиной и ЕС, решение НАТО по расширению Альянса и другие события 29 июня

Украина заключит очередное соглашение с Евросоюзом, а НАТО примет решение о членстве двух стран в Альянсе

Важные события 29 июня/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В среду, 29 июня, Украина подпишет "транспортный безвиз" с Европейским союзом. Кроме того, сегодня НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.

Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС 29 июня

Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о "транспортный безвиз" 29 июня. Это означает, что украинским перевозчикам больше не нужно будет получать разрешения.

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"С 29 июня или с 1 июля, для того, чтобы пересекать границу с ЕС или между странами ЕС, разрешений у наших автотранспортников не будет. Разрешения будут только в тех странах, которые не входят в состав ЕС. Но мы договариваемся, чтобы некоторые страны их отменяли, есть договоренность с Турцией, Азербайджаном и Казахстаном", — рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в эфире телемарафона.

Он отметил, что количество грузоперевозок значительно увеличится. Найем прогнозирует, что оно будет в 5-7 раз больше, чем до войны. Все благодаря тому, что украинцам не нужны будут специальные разрешения на въезд.

"Мы не должны печатать свои разрешения, это взаимные отношения. Если нам отменяют разрешения, это делаем и мы", — добавил Найем.

НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО примут формальное решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс после того, как Турция сняла свое вето.

"Завтра (29 июня — ред.) лидеры Альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО и стать членами Альянса", — заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек добавил, что каждая страна должна ратифицировать протокол о присоединении, чтобы расширение НАТО вступило в силу.

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"Я абсолютно уверен, что с учетом надежных обязательств, содержащихся в трехстороннем меморандуме, под которыми только недавно подписались президенты Финляндии, Швеции и Турции, двери (НАТО — ред.) открыты и присоединение Швеции и Финляндии действительно состоится", — сказал Столтенберг.

В Запорожье будут слышны взрывы во время сирен

В Запорожье предупреждают местных жителей о проведении взрывных работ. Во время них будут включаться сирены.

"29 июня с 15:00 до 18:00 на предприятии ООО "Мокрянский каменный карьер №3", которое находится в Шевченковском районе, будут проводиться взрывные работы. Они связаны с выполнением производственного процесса", — сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, во время проведения работ трижды будут включать сирены, а именно:

первая (предупредительная) — один длительный сигнал, за час до взрыва;

вторая (боевая) — два длительных сигнала. Во время их звучания будет произведен массовый взрыв гранитных пород, который будет сопровождаться мощным звуком и столбом пыли;

третья (окончание работ) — три коротких сигнала.

Известно, что ближайшие населенные пункты к месту проведения взрывных работ — села Наталовка и Степное и поселок Строителей.

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"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов 29 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 29 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.