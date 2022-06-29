Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституции ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Подписание важного соглашения между Украиной и ЕС, решение НАТО по расширению Альянса и другие события 29 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина заключит очередное соглашение с Евросоюзом, а НАТО примет решение о членстве двух стран в Альянсе
Важные события 29 июня/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"
Важные события 29 июня/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В среду, 29 июня, Украина подпишет "транспортный безвиз" с Европейским союзом. Кроме того, сегодня НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.

Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС 29 июня

Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о "транспортный безвиз" 29 июня. Это означает, что украинским перевозчикам больше не нужно будет получать разрешения.

Реклама

"С 29 июня или с 1 июля, для того, чтобы пересекать границу с ЕС или между странами ЕС, разрешений у наших автотранспортников не будет. Разрешения будут только в тех странах, которые не входят в состав ЕС. Но мы договариваемся, чтобы некоторые страны их отменяли, есть договоренность с Турцией, Азербайджаном и Казахстаном", — рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в эфире телемарафона.

Он отметил, что количество грузоперевозок значительно увеличится. Найем прогнозирует, что оно будет в 5-7 раз больше, чем до войны. Все благодаря тому, что украинцам не нужны будут специальные разрешения на въезд.

"Мы не должны печатать свои разрешения, это взаимные отношения. Если нам отменяют разрешения, это делаем и мы", — добавил Найем.

НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО примут формальное решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс после того, как Турция сняла свое вето.

"Завтра (29 июня — ред.) лидеры Альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО и стать членами Альянса", — заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек добавил, что каждая страна должна ратифицировать протокол о присоединении, чтобы расширение НАТО вступило в силу.

Реклама

"Я абсолютно уверен, что с учетом надежных обязательств, содержащихся в трехстороннем меморандуме, под которыми только недавно подписались президенты Финляндии, Швеции и Турции, двери (НАТО — ред.) открыты и присоединение Швеции и Финляндии действительно состоится", — сказал Столтенберг.

В Запорожье будут слышны взрывы во время сирен

В Запорожье предупреждают местных жителей о проведении взрывных работ. Во время них будут включаться сирены.

"29 июня с 15:00 до 18:00 на предприятии ООО "Мокрянский каменный карьер №3", которое находится в Шевченковском районе, будут проводиться взрывные работы. Они связаны с выполнением производственного процесса", — сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, во время проведения работ трижды будут включать сирены, а именно:

  • первая (предупредительная) — один длительный сигнал, за час до взрыва;
  • вторая (боевая) — два длительных сигнала. Во время их звучания будет произведен массовый взрыв гранитных пород, который будет сопровождаться мощным звуком и столбом пыли;
  • третья (окончание работ) — три коротких сигнала.

Известно, что ближайшие населенные пункты к месту проведения взрывных работ — села Наталовка и Степное и поселок Строителей.

Реклама

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов 29 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 29 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 28 июня
1
Личный состав 35250
Личный состав
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артиллерия 778
Артиллерия
5
Средства ПВО 102
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2589
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.1/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/34.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20339.12

Binance Coin (BNB)

229.23

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.15

Theta (THETA)

1.28

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
1 /2
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять