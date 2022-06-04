Погибших на свалку. В Мариуполе захватчики уничтожают следы военных преступлений

В Мариуполе оккупанты начали сносить дома

В Мариуполе оккупанты сносят дома вместе с трупами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах. Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Вчера после обнародования данных о телах, погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единству 56-60 по усиленной охране с привлечением "государственных волонтеров" снесены", – сообщил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя также отметил, что данные о новых телах погибших невозможно получить потому, что после сноса россияне все вывозят на свалку Левобережного района.

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"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты", – рассказал он.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ. Теперь они начали разбирать завалы, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений.

Во временно оккупированном российской армии Мариуполе отмечены факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.

В Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. В тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров.

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В захваченном Мариуполе более 100 тысяч жителей с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде. А российские оккупанты выдают им питьевую воду за работу. Ситуация была и остается очень сложной.