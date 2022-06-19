Погода в Украине приготовила сюрприз – прогноз Гидрометцентра

Синоптики дали прогноз на начало следующей недели

В Украину идет 30-градусная жара / Фото: Коллаж: Сегодня

По прогнозу погоды в Украине на 20 июня будет сухо и жарко на всей территории страны. Синоптики Укргидрометцентра обещают, что дневная температура в Украине поднимется выше 30 градусов, ночью в среднем 16-18. В Киеве в воскресенье днем также прогнозируют 30-градусную жару, переменную облачность, без осадков.

Какой будет погода в Украине и Киеве 20 июня.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 20 июня в западных областях ночная температура составит 15-18 градусов, днем будет жарко – до 31-33. переменная облачность, но осадков не ожидается, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В южных областях Украины ночью до 16-18 градусов, днем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях будет до 32 градусов жары, в Крыму 28-30. Погода ясная, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В центре ночная температура составит 15-17 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской областях столбики термометров поднимутся до 31-33. Без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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В северных и восточных областях ночью будет 16-18 тепла, днем 31-33 градуса. Синоптики обещают сухую погоду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 20 июня ночная температура составит 17-19 градусов, днем до 33 градусов жары. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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Признаки метеочувствительности

Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.