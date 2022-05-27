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Пока Запад не спешит передавать оружие, оккупанты сжигают украинцев заживо: главные заявления властей за 27 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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27 мая, 11:58
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Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев
Российские захватчики бьют по бойцам ВСУ из огнеметной системы "Солнцепек". Фото: коллаж "Сегодня"
Российские захватчики бьют по бойцам ВСУ из огнеметной системы "Солнцепек". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 93-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступать на Донбассе и наносить ракетные удары по украинским городам, тем временем Запад не спешит передавать Украине обещанное оружие.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 27 мая.

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Президент Украины подвел итоги 92-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 27 мая и заявил, что Украина всегда будет независимым государством, и его не сломить.

"Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту бессмысленную войну против нас. Катастрофический ход событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально надавили ради прекращения войны", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Европейский Союз не спешит согласовывать шестой пакет санкций против России, а тем временем РФ получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов.

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"Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет?", – сказал украинский лидер.

Он также добавил, что мир не решается заблокировать российскую банковскую систему, Запад не спешит передавать Украине необходимое оружие

"Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – высказал надежду Зеленский.

Президент также подчеркнул, что нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

"Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить просто в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", – заявил Зеленский.

Гаубицы M777 для Украины грузятся в Канаде

Гаубицы M777 для Украины грузятся в Канаде. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Сегодня время для нас очень важно. Каждый день имеет значение и чем быстрее мы получим оружие, тем сильнее будут наши ВСУ на фронте", – написал он.

Оккупанты сжигают украинцев заживо

Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Чиновник опубликовал видео работы российской огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

"Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ извергам и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.

Украина брошена Берлином

Украина просто брошена Берлином. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, раскритиковав речьканцлера ФРГ Олафа Шольца на экономическом форуме в Давосе.

"Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свои бессодержательные строфы и вновь не подчеркнул, что Украина должна полностью выиграть войну, которую развязала Россия. В Киеве надеялись услышать из этой речи, какие шаги предпримет Германия, чтобы оказать нам массированную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, это было не событие, особенно в плане немедленной поставки тяжелого вооружения из Германии", – сказал украинский посол.

Андрей Мельник: "Украина брошена Берлином". Фото: Global Look Press
Андрей Мельник: "Украина брошена Берлином". Фото: Global Look Press

Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск

Российские оккупанты оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении и атакуют на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях поражено 12 атак врага, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10". Истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Потери российских оккупантов составляют 29 750 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 750 солдат и 1 322 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29750 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1322 (+7) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3246 (+11) единицы;
  • артиллерийских систем – 623 (+6) единиц;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 206 (+0) единиц;
  • вертолетов – 170 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
  • крылатых ракет – 115(+1);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) единиц;
  • специальная техника – 48 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

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3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артиллерия 623
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 503
БПЛА
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Корабли/катера 13
Корабли/катера
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Пограничник, остановивший врага... Полковник Виталий Кучерявый – начальник отдела КПВВ «Счастье» Луганского пограничного отряда. Его подразделение одним из первых встретило врага, в течение долгого времени отражая атаки. Десятки единиц уничтоженной техники, взятые в плен оккупанты, спасенные жизни побратимов – так проявил себя полковник Кучерявый. Погиб во время боя. Герой Украины. Посмертно.

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