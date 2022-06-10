Политтехнологу Медведчука объявили подозрение в госизмене: что известно о его службе Кремлю

Предатель был связан со спецслужбами РФ, работавшими в Украине под дипломатическим прикрытием

Политолог Медведчука подозревается в госизмене. / Фото: Коллаж: Сегодня

Политтехнологу бывшего нардепа Виктора Медведчука сообщили о подозрении в госизмене. Высказывания и деятельность политтехнолога были направлены во вред суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Подозрение было объявлено после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, которая проанализировала массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности.

"Так, согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – отметили в СБУ.

Отметим, что в конце марта СМИ писали об обысках в Киеве квартиры "близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского".

"Бабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет именно о Погребинском.

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Михаил Погребинский. Фото: РИА Новости

Причастен ли к вторжению РФ?

В результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, что подтверждают его связи с РФ. Среди них – аналитические материалы по проведению "денацификации и демилитаризации Украины".

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"В настоящее время продолжаются меры по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину", – добавили в СБУ.

Украинские спецслужбы установили, что политтехнолог Медведчука был связан с сотрудниками спецслужб РФ, которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием.

Он часто участвовал в пропагандистских эфирах на РосТВ и возглавлял группу экспертов. Комплекс мер по привлечению его к ответственности продолжается.

Доказательства сотрудничества политтехнолога с Россией. Фото: СБУ

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. Ведь в РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в результате стал одним из инициаторов войны.

Ранее мы писали, что следователи СБУ и ДБР завершили расследование "первого эпизода" дела нардепа Виктора Медведчука.