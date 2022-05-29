Польша передала Украине мощное оружие: что о нем известно

ВСУ усилятся крупнокалиберной артиллерией, совместимой с боеприпасами НАТО

Польша передала ВСУ гаубицы KRAB / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша передала Вооруженным силам Украины самоходные гаубицы KRAB калибра 155 мм, а также научила украинских артиллеристов работе с ними.

Об этом сообщает Polskie Radio 24, ссылаясь на источник в правительстве Польши.

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По данным издания, Польша передала украинской армии три батареи – 18 самоходных гаубиц KRAB, и обучила 100 артиллеристов.

KRAB – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

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Каким оружием Польша помогает Украине

Польша в марте приняла закон, облегчивший передачу оружия Украине. Она является вторым по величине донором военной техники для Украины после США.

Среди поступившего в Украину из Польши вооружения – около 250 танков Т-72, самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", реактивных систем залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух – воздух" для самолетов Миг-29 и Су-27.

Кроме тяжелой техники, у украинцев есть польские ударные беспилотники Warmate. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.