Помощников нардепов от "ОПЗЖ" разоблачили на сотрудничестве с Россией

К антиукраинской деятельности причастен один из топ-менеджеров телеканала "112 Украина"

Одним из подозреваемых является топ-менеджер санкционного телеканала "112 Украина". / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии "Оппозиционная платформа – За життя" в причастности к коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Кто оказался предателем и помогал РФ

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За життя". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ".

По данным источники УП, это гендиректор телеканала Артем Марчевский.

В ГБР есть информация, что мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.

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Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа – За життя", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука. Источники УП говорят, что это – Александр Маменко.

У подозреваемых провели обыски

Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

Сейчас следователи пытаются установить местонахождение фигурантов и их сообщников. На имущество и банковские счета будут наложены арест в пользу бюджета.

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Обыски у помощников нардепов. Фото: ДБР

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