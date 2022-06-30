Пополнение в братской могиле оккупантов на Змеином: что еще потеряли

Россияне почему-то решили, что им безопасно летать над нашим островом

Сегодня весь мир внимательно следит, как россияне погибают на острове Змеиный / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Легендарный украинский остров Змеиный остается братской могилой для российских оккупантов. Теперь стало известно, что там был уничтожен вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Реклама

Что известно

"В результате удачно проведенного нашими силами очередного этапа военной операции по острову, противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет попросил посадку на борту "Москвы". Змеиный дымит, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", – говорится в вечернем сообщении штаба "Юг".

Обстановка