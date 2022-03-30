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Поражение РФ на дипфронте и перегруппировке сил врага: ситуация в Украине 30 марта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 марта, 12:11
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Также украинские власти инициируют новые санкции против России
После переговоров в России сообщили об отводе войск на северном направлении
После переговоров в России сообщили об отводе войск на северном направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента Украины оценивают переговоры с российской стороной в Турции как неудачу для Кремля. РФ начинает отводить войска на северном направлении.

Сайт "Сегодня" собрал главные события 30 марта.

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Арестович заявил, что Путин проигрывает переговоры

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин проигрывает переговоры с Украиной, поскольку проигрывает на поле боя.

"Путин никак не "...воспользуется переговорами для накопления сил", потому что, во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем", – заявил он.

По его словам, украинцы "выиграли в промежуточной редакции не просто соглашение, более выгодное для нас, чем для РФ, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, которой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля".

В то же время Арестович добавил, что, хотя россияне "посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном", это не означает для Украины скорой победы, отсутствия потерь и проблем.

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РФ отводит войска на севере

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, продолжается отвод подразделений вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного представления об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева.

Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Новые санкции для России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-встречу с группой украинских и международных экспертов, посвященную санкциям против России.

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Ермак отметил, что необходимо выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России. По его словам, сейчас партнеры Украины работают над внедрением нового санкционного пакета против РФ, под прицелом окажутся цепочки критического импорта, предусматривающего экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Фото: Офис Президента Украины

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что вопрос экспорта нефти является важнейшим и чувствительным, и именно на нем стоит сосредоточиться больше всего.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно признать Россию государством-спонсором терроризма и ввести санкции в отношении всей политической верхушки России или людей, причастных к политике.

К тому же, по его мнению, критической для России будет остановка снабжения определенными химикатами, запчастями, важными компонентами для машиностроения, оборонной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Гуманитарные коридоры в Украине

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что в Украине на 30 марта согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации населения из зоны боевых действий:

  • для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск;
  • для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из Мелитополя;
  • для проезда колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье.

Она напомнила, что российской стороне были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в ряде областей.

Потери оккупантов 30 марта

Генеральный штаб ВСУ озвучил всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 30.03:

  • личного состава – 17 300 человек,
  • танков ‒ 605 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
  • артиллерийских систем – 305 ед,
  • РСЗО – 96 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 131 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1184 ед,
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
  • Специальная техника – 21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
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11
Катера Катера
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12
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