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После "Рамштайна-3": Зеленский созвонился с Байденом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 22:17
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В частности, собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Глава государства поблагодарил президента США за лидерскую позицию в поддержке нашей страны в противодействии агрессии со стороны РФ, в борьбе за свободу и право самостоятельно определять свое будущее, а также за последовательную, неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Подробности

Зеленский отметил важность и своевременность оказания Соединенными Штатами дополнительного пакета помощи объемом 1 миллиард долларов.

"Поддержка безопасности Соединенных Штатов является беспрецедентной. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", – сказал Зеленский.

Во время разговора президент Украины сообщил о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооруженных Сил для эффективного противодействия агрессии РФ. Была отмечена важность дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн".

Лидеры обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки нашего государства.

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"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – отметил Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил Байдена за решение выделить 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению нашей страны, которое пострадало от российской агрессии.

"Мы должны одержать победу в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – подчеркнул Зеленский.

Помощь от США

Новый пакет военной помощи от США включает в себя:

  • 18 единиц 155-мм гаубиц;
  • 36 тыс. 155-мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • 2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
  • тысячи защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Техника начнет поступать в августе.

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Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны. Кроме того, мы писали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.

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