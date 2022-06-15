После "Рамштайна-3": Зеленский созвонился с Байденом

В частности, собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Глава государства поблагодарил президента США за лидерскую позицию в поддержке нашей страны в противодействии агрессии со стороны РФ, в борьбе за свободу и право самостоятельно определять свое будущее, а также за последовательную, неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Зеленский отметил важность и своевременность оказания Соединенными Штатами дополнительного пакета помощи объемом 1 миллиард долларов.

"Поддержка безопасности Соединенных Штатов является беспрецедентной. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", – сказал Зеленский.

Во время разговора президент Украины сообщил о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооруженных Сил для эффективного противодействия агрессии РФ. Была отмечена важность дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн".

Лидеры обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки нашего государства.

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"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – отметил Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил Байдена за решение выделить 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению нашей страны, которое пострадало от российской агрессии.

"Мы должны одержать победу в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – подчеркнул Зеленский.

Помощь от США

Новый пакет военной помощи от США включает в себя:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Техника начнет поступать в августе.

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Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны. Кроме того, мы писали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.