После войны Шойгу нужно будет поставить памятник – Гайдай

Глава Луганской ОВА поблагодарил министра обороны РФ

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (слева) и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай выразил благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за разворовывание армии России.

Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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"Ну просто молодец"

"Благодарю Шойгу за то, что они сперли практически весь бюджет российской армии. Ну просто молодец, вот супер! Яхты, пароходы, дома, недвижка, деньги, на счетах которые, – все сейчас заморожено. И вот эти вот 30 танков, из которых четыре завелось", – заявил Гайдай.

По его словам, Шойгу нужно на границе с Украиной поставить деревянный памятник:

"Ну, там, из березы вырежем. К нему не зарастет народная тропа".

Напомним, американские чиновники сообщили, что между президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность. Ее причина – плохая проинформированность Путина о реальной ситуации с наступлением РФ в Украине.

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