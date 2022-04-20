Предлагают "освободить родных из плена". ВСУ предупредили о новой мошеннической схеме

Украинцам начали поступать странные смс и звонки

Аферисты звонят родственникам военных ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Родственникам украинских военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных командованию Морской пехоты, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Таким образом мошенники пытаются якобы в целях уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

"Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников! Берегите себя!", — информируют ВСУ.

В Харькове аферист представлялся волонтером и обманывал беженцев

В Харькове аферист обманывал людей, пытавшихся эвакуироваться из города. Мужчина представлялся волонтером, брал деньги якобы на горючее, а потом не выходил на связь.

С 24 февраля по 10 апреля мужчина находил в мессенджерах объявления от людей, которые искали перевозчиков, чтобы выехать из города. Мошенник представлялся волонтером и предлагал помощь. Денег за перевозку мужчина не просил, однако говорил, что нужно оплатить лишь топливо.

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Подозреваемый просил перевести предоплату на банковскую карту, а после этого переставал выходить на связь. Злоумышленник успел обмануть более 10 пострадавших. За это время мужчина "заработал" более 230 тыс. грн. В настоящее время в порядке ст. 615 УПК Украины к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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