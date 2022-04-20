Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Предлагают "освободить родных из плена". ВСУ предупредили о новой мошеннической схеме

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 04:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцам начали поступать странные смс и звонки
Аферисты звонят родственникам военных ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Аферисты звонят родственникам военных ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Родственникам украинских военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных командованию Морской пехоты, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Таким образом мошенники пытаются якобы в целях уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Реклама

Подробности

Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

"Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников! Берегите себя!", — информируют ВСУ.

В Харькове аферист представлялся волонтером и обманывал беженцев

В Харькове аферист обманывал людей, пытавшихся эвакуироваться из города. Мужчина представлялся волонтером, брал деньги якобы на горючее, а потом не выходил на связь.

С 24 февраля по 10 апреля мужчина находил в мессенджерах объявления от людей, которые искали перевозчиков, чтобы выехать из города. Мошенник представлялся волонтером и предлагал помощь. Денег за перевозку мужчина не просил, однако говорил, что нужно оплатить лишь топливо.

Реклама

Подозреваемый просил перевести предоплату на банковскую карту, а после этого переставал выходить на связь. Злоумышленник успел обмануть более 10 пострадавших. За это время мужчина "заработал" более 230 тыс. грн. В настоящее время в порядке ст. 615 УПК Украины к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41336.65

Binance Coin (BNB)

420.72

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

112.76

Theta (THETA)

3.11

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.58

Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять