Президент Румынии приехал в Киев вместе с Шольцем, Макроном и Драги: цель визита

Клаус Йоханнис хочет показать решительную поддержку Киеву

В Украину прибыл президент Румынии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев утром 16 июня с визитом также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. Он приехал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом Йоханнис сообщил в Twitter.

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По его словам, он приехал, чтобы показать свою поддержку Украины.

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом", — написал Йоханнис.

Клаус Йоханнис в Киеве. Фото: Reuters

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Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Шольц, Макрон и Драги в Киеве

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят место, где были военные действия. Вскоре стало известно, что это Ирпень.

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На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

Раньше мы писали, чего ждать Украине от совместного визита Шольца, Макрона и Драги.