"Принято еще одно решение касательно антигероев": Зеленский наказал двух генералов СБУ

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Зеленский лишил званий двух генералов СБУ. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что высшие офицеры СБУ, которые предали Родину, были лишены званий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Сейчас принято еще одно решение касательно антигероев, сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно они все получат наказания", – подчеркнул Зеленский.

Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов:

экс-начальник главного управления внутренней безопасности Наумов Андрей Олегович,

экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

"Те военнослужащие высокого офицерского состава, которые нарушают присягу, касательно защиты нашего государства, ее свободы, независимости, будут лишены, согласно статье 48 дисциплинарного устава ВСУ, высших военных званий", - сказал президент.

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