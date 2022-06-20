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Продолжение судебного заседания по запрету ОПЗЖ и смена комендантского часа в Сумской области — эти и другие события 20 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 июня, 06:00
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В Украине продолжится рассмотрение дела по запрету "Оппозиционной платформы — За жизнь", а в Сумской области с сегодняшнего дня меняют комендантский час
Важные события 20 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 20 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 20 июня, продолжится рассмотрение дела о запрете "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ). Кроме того, в Сумской области меняют комендантский час.

В Украине продолжится рассмотрение дела о запрете ОПЗЖ

Рассмотрение дела о запрете "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) перенесли на 20 июня. Об этом сообщил аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко.

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По его словам, о переносе заседания журналистам сообщил представитель суда. Причина перенесения рассмотрения неизвестна.

"На заседание по ОПЗЖ нас не пустили. Держали на проходной без объяснения причин. А потом началась воздушная тревога и нас попросили на улицу, поскольку в хранилище суда мало места", — рассказал о предыдущем заседании Фещенко.

В Сумской области меняют комендантский час

В Сумской области меняют комендантский час. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

С 20 июня он будет начинаться в 23:00, а заканчивается в 4:00.

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"Соблюдайте установленные правила, не выходите на улицу во время комендантского часа", — подчеркнул глава области.

В Харькове возобновят работу три отделения миграционной службы

Подразделения миграционной службы в Харькове с 20 июня будут работать в Шевченковском, Киевском и Московском районах города. Об этом сообщили на Facebook-странице Миграционной службы Харьковской области.

"В этих подразделениях вы сможете вклеить фото, оформить и получить паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", — говорится в сообщении.

График работы отделений: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 20 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 20 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

В Киеве возобновят движение автотранспорта по мостам Метро и Патона

В Киеве столичные власти обещают открыть для движения мосты Метро и Патона. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, движение по этим путепроводам возобновят с понедельника, 20 июня.

"Для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона", — отметил он.

Кличко добавил, что об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростного режима, а также уступать дорогу каретам "скорой", автомобилям полиции, спасателей и машинам с гуманитарным грузом.

Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО

Турция согласилась провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении обеих стран в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, встреча должна пройти в понедельник, 20 июня.

"Трехсторонняя встреча Турции, Швеции, Финляндия в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник", — написал журналист.

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