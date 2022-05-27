Пропал Тупицкий: Бывший председатель Конституционного Суда объявлен в розыск

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Подольским районным судом Киева 27 мая 2022 года объявлен в международный розыск бывший Председатель Конституционного Суда Украины , обвиняемый в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Предположительно, речь идет об Александре Тупицком, который в ноябре 2021 года был отпущен Подольским районным судом Киева под залог в 45 тысяч гривен.
Что известно
Соответствующие ходатайства были заявлены прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд.
"Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", – говорится в сообщении.
Громкое дело
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо неправдивые показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
"Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины)", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Из жизни Тупицкого
- Александр Тупицкий в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда указом президента Виктора Януковича, а в 2019-м коллегией судей избран его председателем.
- В конце 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.
- Ранее было установлено, что Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины.
- Экс-главу КСУ Тупицкого обвиняют по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе – Владислава Дрегера. Сам Тупицкий утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.
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