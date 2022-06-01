Против Януковича проведут расследование по новому делу: в чем его обвиняют

В ГБР рассказали, как Янукович склонял начальника своей охраны к дезертирству

Против Януковича проведут расследование по новому делу / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи Государственного бюро расследований проведут специальное расследование относительно беглого экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

Как сообщает пресс-служба ГБР, соответствующее разрешение следователям предоставил суд.

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В ведомстве напомнили, что в феврале 2022 года следователи ГБР по согласованию с прокурором Офиса генпрокурора уже объявили Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Сообщается, что 24 февраля 2014 года бывший президент Украины, скрываясь от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника УГО Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

Эвакуации экс-президента из окрестностей поселка Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств РФ.

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Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместо этого вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в РФ.

На сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются 4 человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения сообщены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу.

Процессуальное управление осуществляет Офис генерального прокурора.

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Суд разрешил еще раз арестовать Януковича

Печерский районный суд Киева 23 мая разрешил взять под стражу экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений 2010 года.

По данным следствия, Янукович в сговоре с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым "оказал иностранному государству – Российской Федерации и его представителям – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

В заявлении Офиса генпрокурора говорится, что 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и городе Севастополе – вместо подготовки к его выводу с территории Украины.