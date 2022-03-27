Путин нанес непоправимый ущерб русскому языку – Зеленский

По словам президента, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то обществах по-русски

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин хуже всего сделал русскому языку. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что однозначно ненависть ко всему русскому будет расти. По его мнению, президент РФ Владимир Путин хуже всего сделал русскому языку.

Об этом Зеленский сообщил в интервью российским изданиям.

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"Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то обществах по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире. Вот и все. Поэтому непоправимость этого он точно сделал. На долгие годы точно", – отметил глава государства.

Ненависть ко всему русскому будет расти – Зеленский

Ненависть ко всему русскому будет расти, однозначно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

"Что касается пункта защиты русского языка… Не знаю, донесли ли они все мои аргументы… Каждый следующий день войны ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. То есть люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить. Ну, я вам просто говорю, как это… Что это вызывает, понимаете? Даже то, что может кому-то очень нравилось — но когда его очень много, то оно назад выходит. Еще и через кровь это нам передали — любовь к русскому языку. Вот. Поэтому это очень серьезный момент", - сказал Зеленский.

Далее глава государства уточнил.

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