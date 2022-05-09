"Путин не должен выиграть войну". Главное из заявления G7 по итогам встречи с Зеленским

Президент обсудил с участниками G7 военную помощь Украине и новые санкции против РФ

Зеленский провел переговоры с участниками G7 / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке президента Украины Владимира Зеленского и осудили вторжение РФ. В G7 обязались усилить санкции против России, отказаться от закупок российской нефти и газа, а также увеличить финансовую помощь Украине.

Такое заявление по итогам онлайн-переговоров лидеров стран G7 с президентом Владимиром Зеленским 8 мая обнародовала пресс-служба Белого дома.

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В частности, авторы заявления выразили скорбь о миллионах жертв нацизма и выразили почтение тем, кто "заплатил наивысшую цену за поражение национал-социалистического режима, включая западных союзников и Советский Союз".

"Спустя 77 лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа. Своим вторжением в Украину и действиями в ней с 2014 года Россия нарушила основанный на правилах международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны", – говорится в заявлении.

Зеленскому пообещали поддержку

Лидеры G7 заверили Владимира Зеленского в своей поддержке.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Он заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей ее территории и обеспечение способности защитить себя в будущем.

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По словам президента, Украина рассчитывает на помощь в области оборонного потенциала, а также в области быстрого и эффективного восстановления экономики и обеспечения экономической и энергетической безопасности.

"Мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным Силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от кибератак и будем расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

В G7 напомнили, что с начала войны предоставили и пообещали дополнительную поддержку с в размере более 24 млрд долларов на 2022 год.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями – для поддержки долгосрочных восстановления и реконструкции", – отметили в пресс-службе Белого дома.

Участники "Семерки" готовы не жалеть усилий "для привлечения президента Путина, создателей и соучастников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности".

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"Мы также осуждаем попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными... Мы продолжим противодействовать российской стратегии дезинформации, которая преднамеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью в надежде скрыть вину российского режима в этой войне. Наш беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил агрессивную войну России", – подчеркнули члены G7.

В заявлении также подчеркивается, что члены "Семерки" решительно настроены "не дать президенту Путину выиграть свою войну против Украины".

Чем G7 поможет Украине

Участники G7 коллективно обязались принять следующие меры:

1. Постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей , в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок.

, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок. 2. Принять меры, "чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия". Это усилит изоляцию РФ во всех секторах ее экономики .

. 3. Принять меры против российских банков , которые являются критическими для финансовой системы РФ.

, которые являются критическими для финансовой системы РФ. 4. Борьба с пропагандой российского режима . Отмечается, что уважаемые частные компании не должны приносить доход режиму РФ или его филиалам, питающим российскую военную машину.

. Отмечается, что уважаемые частные компании не должны приносить доход режиму РФ или его филиалам, питающим российскую военную машину. 5. Будет усилена кампания против финансовой элиты и членов их семей, которые поддерживают Путина. В санкционный список будут внесены дополнительные лица.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.