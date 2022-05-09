"Путин не должен выиграть войну". Главное из заявления G7 по итогам встречи с Зеленским

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке президента Украины Владимира Зеленского и осудили вторжение РФ. В G7 обязались усилить санкции против России, отказаться от закупок российской нефти и газа, а также увеличить финансовую помощь Украине.
Такое заявление по итогам онлайн-переговоров лидеров стран G7 с президентом Владимиром Зеленским 8 мая обнародовала пресс-служба Белого дома.
В частности, авторы заявления выразили скорбь о миллионах жертв нацизма и выразили почтение тем, кто "заплатил наивысшую цену за поражение национал-социалистического режима, включая западных союзников и Советский Союз".
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"Спустя 77 лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа. Своим вторжением в Украину и действиями в ней с 2014 года Россия нарушила основанный на правилах международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны", – говорится в заявлении.
Зеленскому пообещали поддержку
Лидеры G7 заверили Владимира Зеленского в своей поддержке.
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Он заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей ее территории и обеспечение способности защитить себя в будущем.
По словам президента, Украина рассчитывает на помощь в области оборонного потенциала, а также в области быстрого и эффективного восстановления экономики и обеспечения экономической и энергетической безопасности.
"Мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным Силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от кибератак и будем расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", – говорится в заявлении.
В G7 напомнили, что с начала войны предоставили и пообещали дополнительную поддержку с в размере более 24 млрд долларов на 2022 год.
"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями – для поддержки долгосрочных восстановления и реконструкции", – отметили в пресс-службе Белого дома.
Участники "Семерки" готовы не жалеть усилий "для привлечения президента Путина, создателей и соучастников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности".
"Мы также осуждаем попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными... Мы продолжим противодействовать российской стратегии дезинформации, которая преднамеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью в надежде скрыть вину российского режима в этой войне. Наш беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил агрессивную войну России", – подчеркнули члены G7.
В заявлении также подчеркивается, что члены "Семерки" решительно настроены "не дать президенту Путину выиграть свою войну против Украины".
Чем G7 поможет Украине
Участники G7 коллективно обязались принять следующие меры:
- 1. Постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок.
- 2. Принять меры, "чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия". Это усилит изоляцию РФ во всех секторах ее экономики.
- 3. Принять меры против российских банков, которые являются критическими для финансовой системы РФ.
- 4. Борьба с пропагандой российского режима. Отмечается, что уважаемые частные компании не должны приносить доход режиму РФ или его филиалам, питающим российскую военную машину.
- 5. Будет усилена кампания против финансовой элиты и членов их семей, которые поддерживают Путина. В санкционный список будут внесены дополнительные лица.
Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.
Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.
Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.
Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.
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