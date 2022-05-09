Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Путин не должен выиграть войну". Главное из заявления G7 по итогам встречи с Зеленским

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 09:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент обсудил с участниками G7 военную помощь Украине и новые санкции против РФ
Зеленский провел переговоры с участниками G7
Зеленский провел переговоры с участниками G7 / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке президента Украины Владимира Зеленского и осудили вторжение РФ. В G7 обязались усилить санкции против России, отказаться от закупок российской нефти и газа, а также увеличить финансовую помощь Украине.

Такое заявление по итогам онлайн-переговоров лидеров стран G7 с президентом Владимиром Зеленским 8 мая обнародовала пресс-служба Белого дома.

Реклама

В частности, авторы заявления выразили скорбь о миллионах жертв нацизма и выразили почтение тем, кто "заплатил наивысшую цену за поражение национал-социалистического режима, включая западных союзников и Советский Союз".

"Спустя 77 лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа. Своим вторжением в Украину и действиями в ней с 2014 года Россия нарушила основанный на правилах международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны", – говорится в заявлении.

Зеленскому пообещали поддержку

Лидеры G7 заверили Владимира Зеленского в своей поддержке.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Он заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей ее территории и обеспечение способности защитить себя в будущем.

Реклама

По словам президента, Украина рассчитывает на помощь в области оборонного потенциала, а также в области быстрого и эффективного восстановления экономики и обеспечения экономической и энергетической безопасности.

"Мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным Силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от кибератак и будем расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

В G7 напомнили, что с начала войны предоставили и пообещали дополнительную поддержку с в размере более 24 млрд долларов на 2022 год.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями – для поддержки долгосрочных восстановления и реконструкции", – отметили в пресс-службе Белого дома.

Участники "Семерки" готовы не жалеть усилий "для привлечения президента Путина, создателей и соучастников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности".

Реклама

"Мы также осуждаем попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными... Мы продолжим противодействовать российской стратегии дезинформации, которая преднамеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью в надежде скрыть вину российского режима в этой войне. Наш беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил агрессивную войну России", – подчеркнули члены G7.

В заявлении также подчеркивается, что члены "Семерки" решительно настроены "не дать президенту Путину выиграть свою войну против Украины".

Чем G7 поможет Украине

Участники G7 коллективно обязались принять следующие меры:

  • 1. Постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок.
  • 2. Принять меры, "чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия". Это усилит изоляцию РФ во всех секторах ее экономики.
  • 3. Принять меры против российских банков, которые являются критическими для финансовой системы РФ.
  • 4. Борьба с пропагандой российского режима. Отмечается, что уважаемые частные компании не должны приносить доход режиму РФ или его филиалам, питающим российскую военную машину.
  • 5. Будет усилена кампания против финансовой элиты и членов их семей, которые поддерживают Путина. В санкционный список будут внесены дополнительные лица.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.

Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

33547.78

Binance Coin (BNB)

346.25

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

91.45

Theta (THETA)

2.02

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять