Путин ощущает поражение в Украине – Кулеба

России приходится угрожать цивилизованному миру Третьей мировой войной, потому что они понимают, что не способны победить Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддерживать нашу страну, чтобы мы победили оккупантов и вместе с этим защитили европейскую и глобальную безопасность", – написал он.
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Россия снова угрожает ядерным ударом
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. Он одновременно и пугает мир ядерным оружием РФ, и в то же время заявляет, что "ядерная война недопустима" и что такая позиция для Москвы "принципиальна".
Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил риск вторжения РФ, если бы Украина оставила себе ядерное оружие.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"