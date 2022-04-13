Путин решил напасть на Финляндию? Что ответит НАТО на угрозы России открыть северный фронт

Кремль повышает ставки и прибегает к грубому шантажу в адрес официального Суоми

Армия Финляндии готовится участвовать в первых учениях в рамках НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На днях в сети появились видеокадры, предположительно сделанные на границе России с Финляндией, где видны колонны российской военной техники (и в том числе зенитно-ракетные комплексы – Ред.). Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров сообщил, что РФ стягивает войска к финской границе. Это заявление появилось на фоне подготовки к вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, которые до вторжения Москвы в Украину соблюдали нейтральный статус. Эти две страны создали объединенную бригаду и уже приняли участие в учениях Североатлантического альянса "Холодный ответ" в Норвегии. И в Кремле занервничали...

Портал "Сегодня" выяснил, стоит ли ожидать появления еще одного фронта в Европе.

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Дорога в НАТО

28 марта президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за предоставлением деталей относительно принципов и шагов для принятия новых членов. Власти Финляндии уже обсудили возможное членство "почти со всеми" 30 странами НАТО и до середины апреля готовы вынести этот вопрос на рассмотрение своего парламента.

По данным британской газеты The Times, уже летом этого года НАТО может расшириться до 32 членов за счет Финляндии и Швеции. Источники издания в Вашингтоне говорят, что "темой разговоров и нескольких сессий" на переговорах между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе было членство в Альянсе Швеции и Финляндии. Ожидается, что Хельсинки подаст заявку на вступление уже в июне. Вскоре после этого свою заявку предоставит и Швеция.

Расширение НАТО после развала СССР / Карта Би-Би-Си

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Реакция от Кремля была прогнозируемая – там не обрадовались тому, что вместо "гарантий безопасности о нерасширении НАТО к границе РФ" они получают еще больше натовских войск на своей границе.

"Сам по себе Альянс, скорее, инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент", – заявили пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков за день до появления видеокадров с тяжелыми зенитно-ракетными комплексами недалеко от границы с Финляндией.

Второй фронт

Эксперты пока склонны считать, что Кремль всего лишь пугает европейские страны. К тому же, Москва завязла в Украине и у нее просто может не быть резервов открывать еще один фронт.

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"Я думаю, перемещение войск связано с тем, чтобы напугать власти Финляндии и ее население, которые решили обратиться с просьбой к Североатлантическому Альянсу о вступлении. Перемещение военной техники может означать, что, Россия как бы намекает на то, что обращение к НАТО может вызвать соответствующую реакцию. Я думаю, что никакого второго фронта РФ открыть серьезно не может. Тем более, как мы видим по итогам войны в Украине, армия Финляндии намного сильнее армии России, которая в Украине показала крайне низкую эффективность", – отметил военный эксперт Юрий Федоров в эфире общенационального телемарафона.

В Пентагоне тоже пока успокаивают СМИ и общественность. На брифинге 12 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирбисообщил, что в Вашингтоне не заметили значимого скопления российских войск на финской границе.

"Я не видел ничего, что подтверждало бы сообщения в социальных сетях о российской технике, оружии, системах или силах вблизи Финляндии", – ответил Кирби на соответствующий вопрос.

При этом Кирби сказал, что после недавних учений в Норвегии часть подразделений морской пехоты США остались в этом регионе.

"Мы сохранили некоторые элементы штаба и несколько ударных истребителей F-18, вы знаете, несколько, полдюжины или около того", – сказал представитель Пентагона, не вдаваясь в подробности.

В самой же Финляндии не исключают вариант российской агрессии.

"Конечно, мы следим за событиями и готовимся ко многим ситуациям. Я бы не сказал, что это состояние боевой готовности, но если вы находитесь на какой-либо границе, то она будет первым местом, где вы увидите любые изменения обстановки, происходящие в окружающем мире", – отметил в недавнем интервью для DWкапитан погранслужбы Финляндии Юсси Пеккала.

Что ожидать

В Европе прекрасно понимают, с кем имеют дело на восточном фланге. Подготовка к возможному вооруженному столкновению идет, но пока особо не афишируется в СМИ. На Западе все еще надеются, что все закончится на украинском фронте.

Идти на уступки Москве тоже никто не собирается. Как пишет американский журнал Foreign Policy, до вторжения России в Украину у политиков Финляндии и Швеции не было достаточной электоральной поддержки в вопросе вступления в НАТО. Теперь все соцопросы показывают эту поддержку и политики не упустят данный шанс.

В результате Россия получит в два раза большую протяженность границы с НАТО, чем имеет в данный момент. Сейчас общая сухопутная граница между странами-членами Альянса и РФ – 754 миль, после отказа Финляндии от своего нейтрального статуса это будет уже 1600 миль. Это также расширит северный фланг НАТО по всей протяженности границы со стратегически важной Мурманской областью России и Кольским полуостровом, где базируется значительная часть российского военно-морского флота.