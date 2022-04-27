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Путин угрожает Западу "молниеносными ударами" за поддержку Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 16:58
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Российский президент пообещал реагировать на "угрозы стратегического характера"
Путин выступил с заявлением относительно войны в Украине
Путин выступил с заявлением относительно войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин пригрозил наносить "молниеносные удары" по странам, которые попытаются вмешиваться в войну РФ против Украины.

Такое заявление президент РФ сделал 27 апреля на встрече с Советом законодателей Федерального собрания РФ.

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"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными", – подчеркнул президент РФ.

Как заявил Путин, "все задачи специальной военной операции в Украине и на Донбассе будут безусловно выполнены".

"Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей родиной, предотвратили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории по чужим сценариям", – добавил он.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

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"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной, – утверждает Арестович.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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