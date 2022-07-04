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Путин уже ведет войну с Европой: главные заявления властей за 4 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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4 июля, 14:12
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Европейским лидерам стоит быстрее прощаться с опасными иллюзиями
Россия ведет войну против Европы. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия ведет войну против Европы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 131-й день полномасштабной войны с Россией. Зеленский поздравил американцев с Днем независимости, Беларусь может напасть на Украину при одном условии, а тем временем Россия уже воюет с Европой.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 4 июля.

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Зеленский поздравил Байдена и всех американцев с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США с государственным праздником – Днем независимости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости", – заявил украинский лидер.

Россияне должны платить за восстановление Украины

Великобритания поддерживает идею конфискации российских активов, попавших под санкции в пользу Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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"Оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины. Ибо они связаны с режимом Кремля. Это наша цель, о которой мы говорим союзникам", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины"
Андрей Ермак: "Оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины" / Фото: Офис Президента Украины

Путин уже ведет войну с Европой

Путин уже ведет войну с Европой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Газовый шантаж, рост цен, искусственный миграционный кризис, кибератаки, пропаганда. Каждый из этих элементов является частью большой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой. Многие европейские лидеры это поняли. Другим стоит побыстрее прощаться с опасными иллюзиями", – написал Подоляк.

Михаил Подоляк: "С точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой"
Михаил Подоляк: "С точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой" / Фото: Офис Президента Украины

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Риск участия армии Беларуси в войне против Украины зависит от успехов оккупантов

Риск участия армии Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию LB.

"До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают", – сказал министр.

Дмитрий Кулеба: "ВСУ могут им серьезно навалять". Фото: Getty Images
Дмитрий Кулеба: "ВСУ могут им серьезно навалять". Фото: Getty Images

Враг форсировал Северский Донец и закрепляется в Лисичанске

Оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 200 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 200 солдат и 1589 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1589 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;
  • РСЗО – 246 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 105 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 187 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
  • крылатых ракет – 144 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед.;
  • специальной техники – 65 (+1).

Как отмечается, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ взяли в плен большую группу оккупантов.

Также напомним, в Николаевской области ВСУ мощно ударили по складам оккупантов.

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Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
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Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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