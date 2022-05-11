Путин в бункере хочет пересидеть ядерную зиму? Осталось всего два сценария завершения войны

Затяжная война невыгодна Украине, в быстром окончании вторжения России нам могут помочь сами россияне

Вариантов удержать власть у Путина все меньше. Но загнанный в угол зверь особенно опасен / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда и как закончится война? – точного ответа нет, но события развиваются так, что вариантов развязки остается все меньше. В первом варианте война растянется на неопределенный срок и закончится соглашением, которое не устраивает обе стороны. Во втором россияне скоро остановят агрессию и сами начнут выводить войска с оккупированных территорий – так же, как в свое время они побежали из-под Киева. Насколько реальны оба варианта?



Затяжная война – плохой сценарий

Вариант с затяжной войной кажется самым очевидным. Это "вариант Арестовича" – наш "кот-баюн", как называют советника Офиса президента, неоднократно в комментариях предполагал, что война растянется на продолжительный срок, закончится хлипким миром или перемирием, не устраивающим обе стороны. И потому затем возобновится.

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Для Украины это плохой вариант. Еврочиновники уже намекают, что заявку на членство в ЕС от Украины рассмотрят быстро. Но сам процесс вступления нашей страны в Евросоюз растянется на годы. Причина как раз в том, что сценарий затяжной войны кажется наиболее очевидным и для ЕС.

Экономика Украины все это время будет законсервирована. Люди не смогут нормально жить и зарабатывать.

Инфраструктуру не начнут восстанавливать – дороги, дома, предприятия, аэропорты. Никто не станет вкладывать деньги в то, что снова может быть разбомблено.

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Украина получает все больше эффективного оружия и техники от Запада. Заработала программа лендлиза. Это означает, что россиянам все сложнее будет добиться преимущества, даже самого незначительного.

Но ресурсы России все еще значительны. Бесполезно считать, сколько крылатых ракет они уже "отстреляли". У них на складах еще много такого добра – не современные крылатые ракеты, так многотонные бомбы 50-х годов, которые дешевле взорвать, чем хранить.

Длительная война – плохая перспектива для Украины. Но эта перспектива также очень плоха и для России.

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Российские элиты хотели бы остановить войну, которая тянет Россию на дно. Но Путин – против. Он настроен воевать дальше.

Путина ненавидят не только в Европе. Значительная часть российских элит хотела бы скорейшей его отставки или смерти / Фото: Новое время

Путин в тупике, он не может остановиться

Московский фюрер понимает, что если война затянется, российскую экономику это убьет. Все ждали дефолта РФ в мае – он не состоялся. Ждали полного отказа ЕС от нефтепродуктов – не случилось.

Но и то, и другое – лишь вопрос времени. России уже не хватает средств, в том числе в оборонке. Те же крылатые ракеты "Калибр" Россия не может производить без западной электроники, она даже топливо для них закупала за рубежом.

Но и остановить войну Путин не может. Ранее "Сегодня" описывало ситуацию внутри российской власти.

Начав войну с Украиной, Путин вызвал раздражение элит. Нарышкины-патрушевы-лавровы были раздражены санкциями, экономическими проблемами и катастрофическими прогнозами последствий.

Путин в противостоянии с элитами по военным вопросам опирается на обожание российского стада, которому уже двадцать лет промывают мозги заклинаниями типа "Россия встала с колен". Когда войска РФ убежали из-под Киева, стадо подняло настоящий вой. "Зрада!"

У кремлевского фюрера все меньше людей, на которых он бы мог положиться / Фото: kremlin.ru

Если Путин остановит войну, стадо потеряет всякое доверие к своему пастуху. Элиты воспользуются ситуацией, сместят Путина и попытаются договориться с Западом. Попросят отменить пусть не все санкции, так хоть персональные.

Ожидали, что на параде победобесия 9 мая Путин скажет что-то важное о войне в Украине. Может, даже объявит настоящую войну. Но нет. Путин ничего значительного не сказал. Вероятно, он не знает, что делать.

Так же считает президент США Джо Байден. 9 мая Байден признался:

"В настоящий момент у него нет выхода из конфликта в Украине. И я пытаюсь понять, что нам с этим делать".

Ядерная кнопка и самолет судного дня

Зверь, загнанный в тупик, становится особенно опасным. Известная истина.

Чем опасен зверь Путин хорошо известно – своей ядерной кнопкой. Это очень серьезная угроза.

Примечательно, что накануне победобесия 9 мая западные разведки отчитались: они не видят признаков того, что Россия готовится к ядерным ударам. Ранее США и Британия предупредили Кремль о том, что вступят в войну, если Путин применит ядерное оружие. Для Путина это видимо стало красной чертой.

На параде 9 мая должен был пролететь самолет судного дня – откуда российское командование, по идее, возьмет управление войсками в случае ядерного удара. Но он так и не пролетел. Говорят, поломался.

Но скорее причина в том, что Путин решил дать понять Западу: он не станет применять ядерное оружие. Продолжает делать ставку на пушечное мясо.

Дело здесь тонкое. Ядерные удары рискуют превратить Украинскую войну в Третью мировую. Не выживает никто на Земле. Армия России, верхушка которой определенно действиями Путина недовольна, может не выполнить приказ и не запустить ядерные ракеты.

Всей Россией погибать за сомнительные идеи своего господина, пока тот отсиживается в сибирском бункере – это не самая удачная идея. Если армия не подчинится приказам, то это, точно так же как и вывод российских войск из Украины, может стать концом московского фюрера.

Путин вероятно в курсе и может быть даже переоценивает угрозу. Поэтому он намекает одновременно и Западу, и своему окружению – ядерное оружие не будет применено.

Мало кто в российской армии согласится пережить апокалипсис, пока кремлевский фюрер будет отсиживаться в своем бункере



Вероятность свержения Путина стала очень высокой

Картина персонально для Путина получается не слишком радостная. Куда ни кинь, всюду клин – русская поговорка.

Продолжение войны – это сползание в экономический хаос . Дальше – бунты, потеря власти.

. Дальше – бунты, потеря власти. Применение ядерного оружия ради завершения войны в Украине – это риск Третьей мировой и гибели человечества. А значит, высокий риск бунта в армии. И опять-таки потеря власти.

и гибели человечества. А значит, высокий риск бунта в армии. И опять-таки потеря власти. Вывести войска из Украины и подписать какой-то там договор – это протесты подогретого им же самим народа. То есть, бунты и потеря власти.

Путин рассматривает другие сценарии. Один из них – масштабировать военные действия на Приднестровье и Молдову. Но эта идея тоже так себе. Зона боевых действий расширится, а ресурсов у России больше не станет.

Главная проблема Путина в том, что он просчитался. Нет ни раскола ЕС, ни быстрой победы в Украине, ни пассивности НАТО. Все вышло совершенно наоборот. Это уже подорвало доверие к нему, как к стратегу, внутри российской верхушки.

Все больше людей в Кремле утверждаются в мысли, что Путин болен и не вполне в здравом рассудке / Фото: www.bbc.co.uk

Внешне Россия кажется достаточно монолитной страной. Инакомыслие жестко преследуется. Большинство народа "заряжено" идеями, нужными Кремлю. Но так бывало и раньше – накануне самых жестких потрясений в истории России. Монолитность там быстро превращалась в хаос.

Горбачев всего за несколько лет развалил СССР. После "толкового менеджера" царя Александра III пришел идеалист-мечтатель Николай II, втянул Россию в безнадежную войну и царский режим легко снесли большевики. После сильного Петра I начались смуты и дворцовые перевороты, и немцы со шведами, с которыми воевал Петр, фактически получили власть в стране при Анне Ионановне и Петре III. После более всего похожего на Путина по психотипу царя Бориса Годунова началась смута, семибоярщина, поляки взяли Москву и посадили там своего царя.

Если смотреть на все перечисленные факты в совокупности, вероятность того, что Путина свергнут в ближайшем будущем – очень высокая.

И она все время растет. Поскольку до 9 мая (знаковой даты) Путин так и не добился никаких побед, в том числе, на Донбассе, эта вероятность еще больше выросла.

Тем более, Путин болен и по непроверенной информации готовится к опасной операции. На время болезни даже назначил временного преемника – Патрушева. А Патрушев, по данным журналистов, за спиной у Путина уже хочет сделать новым президентом России своего сына.

Операция Путина – идеальный момент для той части элиты, которая недовольна своим фюрером. Все случится, как в старые-добрые времена времена позднего совка: "на семидесятом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, вождь и учитель дал дуба..."

Путину устроят всероссийское прощание. Новая элита на словах заявит о продолжении войны, но затем быстро ее сольет. Соловьев и Скабеева промоют мозги россиянам в соответствии с новыми инструкциями. Конфликт завершится внутрироссийским хаосом. Даже для россиян это всяко лучше Третьей мировой.

В случае переворота Скабеева, Соловьев и прочие пропагандисты легко согласятся промывать мозги российским массам по новым инструкциям / Фото: Новая газета

Для Украины – это лучший сценарий из возможных. Это как раз тот вариант, когда вероятность затяжной войны существенно снизится.



Почему опасность сохраняется

Если уж мы понимаем, насколько опасна ситуация, кремлевский параноик тоже в курсе. Он знает, что может лишиться трона за считанные часы.

Поэтому предпринимает меры – негласно. Сообщается о репрессиях в армии. Возможно, начальник Генштаба Герасимов стал их жертвой.

Вероятно пострадал и министр обороны Шойгу. Он отстранен от принятия решений, но ради иллюзии монолитности власти его продолжают показывать на совещаниях раз в среднем раз в неделю. Шойгу даже принимал парад 9 мая. Но влияния на боевые действия у него никакого.

Также Путин проводит чистки в ФСБ. Раньше эту службу считали оплотом его режима. Теперь Путин больше доверяет ГРУ МО РФ.

В ситуации, выглядящей тупиком, у Путина есть надежда на обман. Обманывать ему невпервой.

Самый страшный обман, на который способен фюрер, это запустить ракету с ядерной боеголовкой без согласования с армией. Такое теоретически возможно. Особенно в истории с тактическим ядерным оружием.

Ядерное оружие – последний аргумент Путина / Фото: www.bbc.co.uk

Случится кризис – и российская верхушка может сгруппироваться вокруг своего босса. Правда, она может его и грохнуть, тут точно нельзя сказать.

Украина должна быть готова к такому развитию событий, пусть даже вероятность его невысокая. Вероятно, к нему также готовятся западные разведки. Есть данные, что ЦРУ прорабатывает этот сценарий, как один из возможных. Байден говоря о том, что Путин в тупике, подразумевал именно эту угрозу от загнанного в глухой угол зверя.

Но Путин состарился, устал бороться, на параде 9 мая ему стало плохо. Все меньше остается людей, на которых он мог бы положиться – особенно в таком деликатном деле.

Ситуация остается неопределенной. Но вероятность позитивного для Украины – быстрого разрешения ситуации – выше остальных. И она растет с каждым днем.