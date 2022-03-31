Путину врали про успехи в Украине, а ЕС готовит санкции в ответ на шантаж с рублем. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Москва планирует новое нападение на Киев

Путину стоит готовиться к падению экономики на 10%, а он опять готовится к военным действиям / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ анализируют неадекватное поведение международного преступника Владимира Путина на явное поражение в войне в Украине, а также сообщают о последствиях, в том числе экономических, продолжающейся агрессии против нашей страны.

Путина дезинформируют?

Американский журнал Forbes пишет, что Путин получает недостоверную информацию о положении российской армии в Украине. Разведка США считает, что хозяин Кремля также дезинформирован о реальной ситуации в экономике своей страны в результате введенных санкций.

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Обложка свежего выпуска словацкой газеты Dennik

Газета The New York Times также считает, что ближайшее окружение и советники Путина вводят его в заблуждение. На фоне этого растет недоверие между Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, с которым до провальной украинской кампании они были достаточно близкими.

Нападение на Киев

Британская газета The Guardian публикует данные разведка MI6, согласно которым в ближайшие дни в пригородах Киева, скорее всего, развернутся новые ожесточенные бои – отвод войск с этого направления был просто маневром.

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"Путин пытается реализовать свой план, но это терпит неудачу. Таким образом, "План Б" Путина был более варварским по отношению к гражданскому населению и городам", — сказал директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.

Санкции в ответ на шантаж с оплатой

Международное агентство Reuters пишет о намерении Европейской комиссии ввести новые санкции против Кремля, связанные с вторжением России в Украину. Масштабы новых мер зависят от российского шантажа по платежам за газ в рублях.

"По словам двух источников, новый пакет санкций ЕС может быть готов уже на следующей неделе. Исполнительная комиссия консультируется с правительствами ЕС по "пакету соответствия". Он будет применяться с тем, чтобы не допустить обход существующих санкций, особенно в отношении лиц, внесенных в черный список", – сообщает Reuters.

Бум в Бундесвере

Немецкая газета Der Spiegel пишет, что война России против Украины привела к существенному увеличению заявок на вступление в вооруженные силы Германии. Рост интереса к службе немцев в армии объясняется возмущением в обществе действиями России в отношении Украины.

Перспективы экономики Украины

Французская газета Le Figaro со ссылкой на прогноз ЕБРР пишет, что экономика Украины в 2022 году сократится на 20% из-за вторжения России. Одновременно экономика РФ упадет на 10%. Эти цифры станут реальными при условии, что боевые действия прекратятся в течение нескольких месяцев и Украина получит обещанную помощь для восстановления. Благодаря этой помощи экономика Украины сможет восстановится на 23% в 2023 году. А вот в России все будет хуже. В условиях санкций падение экономики просто стабилизируется на нулевой отметке.

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Банк предупреждает, что эти прогнозы следует рассматривать в свете исключительно высокой неопределенности, "и с высокой долей вероятности ухудшения в случае усиления боевых действий или ограничения экспорта газа и другого сырья из России".

Напомним, 30 марта западные СМИ уделяли внимание вопросу краха мирового порядка в результате развязанной Россией войны в Украине и попыткам агрессора торговать нефтью в обход санкций.