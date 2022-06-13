Пытали и стреляли в голову. Под Киевом нашли очередное массовое захоронение жертв оккупантов

У многих погибших были связаны руки и прострелены колени

В Киевской области нашли еще людей, погибших от рук россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области 13 июня обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей. Российские оккупанты пытали людей. После этого они выстрелили им в головы.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на странице в Facebook.

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"Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат РФ рядом с селом Мироцкое Бучанского района", – рассказал Небытов.

По его словам, семь гражданских россияне пытали, а затем застрелили в голову. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени.

Сейчас правоохранители работают над идентификацией погибших.

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В Киевской области нашли еще жертв

Под Киевом нашли новую братскую могилу мирных жителей, убитых оккупантами

На территории Бучанского района Киевской области нашли яму с телами трех мужчин. Их убили российские оккупанты. Об этом сообщает полиция Киевской области.

29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской федерации истязали, а затем жестоко убили.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже больше тысячи граждан", – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Захватчики связывали жертвам руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза. У некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Правоохранители Киевской области уже провели осмотр тел погибших. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве инициируют создание военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Обустроить его предлагают рядом с урочищем Бабий Яр. Для этого Киевсовет обратится в правительство с соответствующими предложениями.