Рада приняла закон о запрете пропаганды нацистского режима России

Под запретом оказалась и российская военная символика

Верховная Рада приняла закон, запрещающий российскую военную символику / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины запретила пропаганду российского нацистского режима, вооруженной агрессии против Украины и символику, используемую в РФ по поводу вторжения в нашу страну. Депутаты учли предложения президента. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Парламент принял закон "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

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Народные депутаты по результатам голосования поддержали все предложения президента Украины к закону (регистр. № 7214) и приняли закон в целом с их учетом.

Новая группа в Раде

Ранее сообщалось, что Верховной Раде создана новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 народных депутатов.

Сопредседателями новой депутатской группы стали Игорь Абрамович (был членом ОПЗЖ) и Максим Ефимов (в 2019-м – член депутатской группы "Довіра").

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