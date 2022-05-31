Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Решение об увольнении уполномеченного Верховной Рады по правам человека поддержали 234 депутата

Депутаты поддержали увольнение Денисовой / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 30 мая проголосовала за увольнение с должности омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали – 234 депутата. Назначения сегодня не было", – написал он.

30 мая Людмила Денисова сообщила, что ей известно о готовящейся отставке:

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека. По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", – заявила Денисова.

Предполагается, что на пост омбудсмена рассматривается кандидатура депутата от фракции СН Марьяны Безуглой. Об этом написала на своей странице в Facebook глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик.

"На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую (недавно предлагавшую командирам дать право расстреливать подчиненных). Остальные два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко", – заявила Печончик.

Николай Тищенко уже сообщил прессе, что не видит себя в качестве омбудсмена.

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"У меня нет планов занимать должность уполномоченного по правам человека. Очередной несвоевременный бред со стороны СМИ. Еще раз подчеркиваю – в политику я пришел не за должностями. С начала войны по поручению президента Украины и по зову совести я занимаюсь решением гуманитарных вопросов, помощью переселенцам и украинской армии. Эту деятельность я буду продолжать до нашей победы", – написал нардеп.

Напомним, Людмила Денисова занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 15 марта 2018 года.

После полномасштабного вторжения армии России 24 февраля Денисова информировала о военных преступлениях оккупантов на захваченных территориях Украины.

До должности омбудсмена Денисова на выборах в Верховную Раду 2014 была избрана нардепом от "Народного фронта", возглавляла парламентский комитет по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению.

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В "Слуге народа" назвали причину увольнения омбудсмена

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил, что решение об увольнении Денисовой было единогласно принято на заседании фракции при участии вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – объяснил Фролов.

По его словам, "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине".