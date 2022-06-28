Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: число погибших возросло

На месте продолжают работать спасатели

Спасатели на месте ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"

Число жертв ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге за ночь возросло до 18.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Он отметил, что на месте разрушенного ТРЦ продолжают работать спасатели.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", – говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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"Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств", – говорится в сообщении.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, в том числе 14 психологов, и 70 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.

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Также напомним, россияне ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ.