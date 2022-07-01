Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Ракетный удар России по Кременчугу: появилась новая информация о жертвах

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спасатели продолжают расчищать завалы на месте трагедии
Спасатели продолжают разбирать завалы ТЦ "Амстор"
Спасатели продолжают разбирать завалы ТЦ "Амстор" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кременчуге в разрушенном ракетным ударом России ТЦ "Амстор" по состоянию на утро 1 июля было дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Как передает корреспондент "Сегодня", всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из них 26 человек госпитализированы. В частности, 2 человека находятся в реанимации.

Реклама

"О 19 погибших в торговом центре в Кременчуге сейчас известно точно. К утру 1 июля еще нашли 28 фрагментов, из них 8 – это установленные части тела, остальные еще идентифицируют. В настоящее время расчистили 85% завалов торгового центра. Там продолжают разбирать самые крупные металлические конструкции, работы сложны и опасны. Поэтому продвигаются медленно", – сообщает корреспондент.

/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

Реклама

/ Фото: ГСЧС Украины

/ Фото: ГСЧС Украины

Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей.

Реклама

Служба безопасности Украины установила, что оккупанты сознательно совершили военное преступление. Запуск ракет "Х-22" был осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН признать удар по Кременчугу терактом, лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и исключить из Совбеза

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 1 июля
1
Личный состав 35750
Личный состав
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артиллерия 796
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 186
Вертолеты
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2610
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Кум"... Олег Куцин - командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр". Легендарный патриот, боровшийся за независимость Украины еще во времена СССР: был участником «Революции на граните», членом «Просвіти»… На российско-украинской войне – с 2014-го. Первый в истории комбат ВСУ в звании младшего лейтенанта. Погиб во время обстрела на Изюмском направлении…

История героя
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.4

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19193.68

Binance Coin (BNB)

218.61

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

50.75

Theta (THETA)

1.15

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять