Рассмотрение дела MH17 и угроза пожаров в Украине — эти и другие события 9 июня

В Нидерландах состоится судебное заседание по крушению Boeing рейса MH17, а Украине грозят серьезные пожары

Важные события 9 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 9 июня, в Нидерландах продолжится судебное заседание по делу об аварии малайзийского Boeing рейса MH17. Кроме того, сегодня в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Нидерландах состоится судебное заседание по крушению Boeing рейса MH17

Судебное заседание по делу авиакатастрофы Малазийского самолета Boeing рейса MH17 был перенесен с 8 на 9 июня.

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Заседание в среду, 8 июня, длилось всего несколько минут. Суд отложил рассмотрение дела на четверг, 9 июня. В этот день защите будет предоставлено слово для реплики.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Почти по всей Украине, кроме Закарпатья и Карпат, с 9 по 11 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что выжигание украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра" в Facebook.

В Латвии запрещают вещание всех российских телеканалов

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о запрете с 9 июня трансляции 80 российских телеканалов, которые еще можно было смотреть на территории страны.

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"Решено запретить распространение на территории Латвии, исключить из числа ретранслируемых в стране 80 российских телеканалов. Они не могут вернуться на территорию Латвии до тех пор, пока россия не прекратит агрессию против Украины. Телеканалы будут исключены из латвийского информационного поля с 9 июня", — сообщили в NEPLP.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 9 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 9 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

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Во Львове начнут возобновлять подачу горячей воды

С четверга, 9 июня, во Львове после гидравлических испытаний потребителям ЛКП "Железнодорожное теплоэнерго" и ЛГКП "Львовтеплоэнерго" начнут возобновлять подачу горячей воды. Однако в домах, которые обслуживает ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная", горячая вода появится с 27 июня. Об этом во время брифинга сообщил директор городского департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец.

Ежегодные гидравлические испытания во Львове начались 23 мая. Мастера устранили порывы и дефекты и завершили плановый ремонт в нескольких районах города. Так, для потребителей "Железнодорожное теплоэнерго" и "Львовоблэнерго" горячее водоснабжение возобновят уже на этой неделе.

"Мы фактически завершаем гидравлические испытания. Мы планируем по котельням "Зализнычнетеплоэнерго", а это львиная доля Железнодорожного и часть Шевченковского района, восстановить горячее водоснабжение 9 июня. Также мы планируем это сделать по "Львовоблэнерго". Это Галицкий, Лычаковский и часть Шевченковского района", — говорит Александр Одинец.

Зато на сетях ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" ремонтные работы продлятся до 27 июня.

"На ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" у нас продолжаются сложные работы: ремонт парового котла, ремонт сетей большого диаметра, электрической части. В соответствии Сиховском, Франковском и части Лычаковского района будет восстановлено горячее водоснабжение в конце июня", — говорит директор городского департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Как отметил Одинец, гидравлические испытания помогают выявить и устранить недостатки, чтобы в дальнейшем успешно пройти отопительный сезон.