"Раздражения прошлого исчезли": Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером

Президент Украины поблагодарил за мощную поддержку нашего государства

Президенты Украины и Германии согласились поддерживать тесные контакты. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак, а также пресс-служба немецкого президента.

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Разговор президентов

"Разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение. Могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины бесполезна", – написал Ермак.

В свою очередь в пресс-службе Штайнмайера заявили, что федеральный президент "выразил солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских захватчиков".

"Германия с самого начала поддерживала Украину финансово, экономически и военно в ее оборонной борьбе и солидарна с Украиной. Оба президента охарактеризовали разговор как "очень важный и очень хороший". Раздражения из прошлого исчезли. Оба президента согласились поддерживать тесные контакты", – говорится в сообщении.

Позже информацию о телефонном разговоре подтвердил и сам президент Украины:

"Провел добрый, конструктивный, очень важный разговор с федеральным президентом Германии, господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом состоянии дел в Мариуполе".

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Напомним, 12 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил немецкому изданию Bild, что собирался приехать в Киев. Однако его визит в результате не был согласован.

"Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик.

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