Разминирует не только Патрон: у известного боевого пса появился конкурент (видео)

Он помогает нашим саперам в Киевской области

Алмаз помогает украинским саперам находить взрывоопасные предметы. / Фото: Коллаж: Сегодня

У боевого пса Патрона из Чернигова, который уже стал звездой соцсетей, похоже, появился конкурент – служебная собака Алмаз.

Об этом сообщило в Facebook Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

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Бельгиец Алмаз

Так, в одном из подразделений командования вместе с группами разминирования работает кинологический расчет – кинолог Леонид со служебной собакой Алмаз.

"Алмаз – молодой, перспективный бельгиец. Он совсем недавно начал карьеру минно-розыскного пса, однако уже за этот короткий срок получил среди саперов уважение и авторитет. Сейчас он помогает нашим саперам в Киевской области находить взрывоопасные предметы. На его счету уже не одна противотанковая мина", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Михайловка Донецкой области российские оккупанты уничтожили дом дедушки, в котором он проживал со своей собакой. В итоге спасателям удалось достать живую собаку из-под завалов.

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