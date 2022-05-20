Разведка Украины дала прогноз, как долго будет длиться война

Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и, если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается", – рассказал он.
По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", – заметил генерал-майор Буданов.
Буданов отметил, что хозяин Кремля не может остановить войну и выиграть ее не может.
"И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – подытожил руководитель военной разведки.
Закончится ли война
- Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, РФ может "заморозить" войну, чтобы не остаться в проигрышной ситуации.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что уже более 30 лет Россия никак не может оставить в покое Украину.
- Также он заявлял, что Украине необходимо избавиться от руссификации, иначе через какой-то период война снова придет в нашу страну.