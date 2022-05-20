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Разведка Украины дала прогноз, как долго будет длиться война

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 мая, 16:31
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Генерал-майор Кирилл Буданов считает, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не вернет все свои территории
Война будет затяжной
Война будет затяжной / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и, если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается", – рассказал он.

По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

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"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", – заметил генерал-майор Буданов.

Буданов отметил, что хозяин Кремля не может остановить войну и выиграть ее не может.

"И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – подытожил руководитель военной разведки.

Закончится ли война

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