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Решение ЕС о статусе кандидата для Украины и суд против Медведчука — эти и другие события 23 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 06:00
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Украина может получить статус кандидата в ЕС, а во Львове суд начнет рассмотрение уголовного дела против Виктора Медведчука
Важные события 23 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 23 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 23 июня, Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Кроме того, сегодня суд во Львове приступит к рассмотрению обвинений против нардепа Виктора Медведчука.

Украина может получить статус кандидата в ЕС уже сегодня

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, возможно, будет принято 23 июня.

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"Мы ожидаем, что такое решение будет с самого утра 24 июня. Несмотря на высокий уровень консенсуса, который есть на сегодня, возможно даже, что такое решение будет принято завтра вечером", — сказала Стефанишина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам 22 июня сказал:

"Ключевое европейское решение ожидаем к вечеру (23 июня — ред.)".

Стефанишина подчеркнула, что Украина уже начала готовиться к выполнению рекомендаций, которые позволят перейти к следующему этапу переговоров с ЕС, в частности, готовится дорожная карта реализации таких рекомендаций, которая в ближайшее время будет утверждена президентом Украины.

"Мы ожидаем, что завтра и послезавтра лидеры Европейского Союза не только предоставят Украине статус кандидата, но и четко отметят, что мы двигаемся в направлении членства в Европейский Союз, и будут применять к нам финансовые и экономические механизмы как для страны, которая должна стать членом Евросоюза", — добавила она.

Стоит отметить, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине будет первым вопросом на заседании Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов, которое состоится в Брюсселе 23-24 июня.

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Во Львове суд приступит к рассмотрению обвинений против Медведчука

23 июня Лычаковский суд Львова проведет подготовительное заседание по уголовному делу по обвинению народного депутата Виктора Медведчука в государственной измене и разграблении национальных ценностей на оккупированных территориях.

Судья-спикер суда Григорий Жовнир рассказал, что речь идет об уголовном деле, о завершении расследования которого Офис генерального прокурора объявил в мае. По нему же Виктора Медведчука впервые взяли под домашний арест в мае 2021 года.

Самого нардепа во Львов не привезут. Он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседании он будет участвовать с помощью видеосвязи из помещения Киевского апелляционного суда.

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"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 23 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 23 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

В Запорожье возобновляют движение по Днепрогэсу

В Запорожье решили возобновить движение автомобилей по дамбе Днепровской ГЭС. Ограничения на передвижение будут отменены уже сегодня.

Как сообщили в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации, движение автотранспорта будет возобновлено в обе стороны. Проезд будет проводиться в обычном режиме.

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