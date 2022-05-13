Резников официально огласил начало затяжной фазы войны

Более 1,5 тысяч украинских военных в ближайшие дни начнут обучение по освоению техники от иностранных партнеров

Резников о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украину ожидают "чрезвычайно сложные недели", для которых потребуются единство, сплоченность, воля и терпение. Украинцы воспринимали 9 мая как определенный рубикон, но этот день прошел – и многие растеряны, потому что не знают, чего ждать дальше.

Об этом пишет пресс-служба министерства.

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"Многие люди сейчас несколько растеряны и спрашивают – а что дальше? Чего ждать? Как планировать свою жизнь? Для начала остановлюсь на том, что произошло за последние 78 дней войны, которая началась более 8 лет назад" , – отметил Резников.

Что произошло на поле боя?

После открытого полномасштабного нападения России 24 февраля в Москве планировали, и многие на Западе были такого же мнения, что Украина капитулирует через несколько дней. В Кремле рассчитывали через несколько недель установить на нашей земле новый – "российский" – строй.

Наши защитники и защитницы, весь украинский народ дали отпор оккупантам и сорвали эти планы. Начался условный период "до 9 мая", когда российские войска, понесшие огромные потери, потерпевшие поражение под Киевом и не достигшие никакой стратегической цели, изменили тактику.

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"Они убежали из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины и определили себе новые цели – захват юга и востока Украины. Но этого снова не произошло. Благодаря массовому героизму наших воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла", – говорится в сообщении.

По словам Резникова, защитники Мариуполя – морская пехота, гвардейцы, в частности из полка "Азов", Мариупольский батальон ТрО, пограничники, полицейские, разведчики, бойцы Службы безопасности – выиграли для нас время и сохранили много жизней.

"Силы обороны в зоне проведения ООС, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали нашествие врага. Изюм, Попасная, Рубежное, Авдеевка, Марьинка и не только – это настоящие города Героев и места боевой славы украинцев. Движение Сопротивления в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах – это важный вклад в общую победу", – добавил Резников.

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Таким образом, до 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское Государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

"На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", – сказал министр обороны.

Что произошло на международном уровне?

Россия значительно превосходит Украину в ресурсах.

"Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных силах и понимали, что противостояние будет долгим – до нашей полной победы. Также мы осознавали, что имеющиеся запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа, чтобы изменить философию поддержки Украины со стороны западных партнеров" , – отметил Резников.

Он добавил: Украина ежедневно убеждала стран-партнеров в том, что необходимо тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки, бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО.

Главным доводом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам.

Что произошло в секторе обороны Украины?

На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине.

В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого.

"Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут сражаться с врагом" , – написал Резников.

Скажем, если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это отношение уже составило 57% на 43%.

"В рамках курса, который определило правительство, мы делаем акцент на стимулировании украинских производителей. Наши производители, обеспечивающие необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и т.д., уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставки. Также мы активно ищем международную техническую помощь. Например, Министерство обороны нашло в Турции партию бронежилетов, ее в качестве помощи нашей стране оплатило правительство Японии. Специалисты Минобороны отработали весь процесс, логистику, и наши воины получили защиту", – добавил Резников.

Сейчас с партнерами идет речь не только об импорте, но и о ремонте нашей техники, построении совместных производственных цепей.

"Мы инвестируем в современное украинское оружие. Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш главный приоритет – обеспечить стабильность и ритмичность поставок, несмотря на все противодействие врага. Скажем, уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее чем на 2 бригады. И этот объем будет расти", – отметил Резников.

Сейчас идет стратегический перелом в пользу Украины. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным.

Чего ждать в ближайшее время?

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", – сказал Резников.

Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой.

Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное.

"Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов кладут свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают, поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли" , – отметил Резников.

Он добавил, что рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

"В этот сверхсложный период нам нужны единство, сплоченность, воля и терпение", – добавил Резников.

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