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Резников озвучил, сколько бойцов ВСУ теряют ежедневно

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июня, 12:02
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Ситуация на фронте остается очень сложной
Резников назвал количество военных, ежедневно погибающих в войне с Россией
Резников назвал количество военных, ежедневно погибающих в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников сообщил о сложной ситуации на фронте для защитников Украины. Он констатировал, что каждый день из-за войны с Россией гибнут до сотни украинских военных. Кроме того, каждый день получают ранения до 500 военных.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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По словам Резникова, Кремль продолжает давить массой, то есть большим количеством своих войск. Однако россияне при этом несут большие потери. Но пока враг имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

Что касается украинских защитников, то каждый день сотни из них погибают и получают ранения.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", – сказал Резников.

Украина не сообщает общее количество потерь

За время полномасштабной войны было всего три сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

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Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А 16 апреля Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

1 июня Зеленский сообщил, что каждый день на фронте гибнут около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

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В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что количество погибших защитников Украины назовут после окончания войны, а сейчас ждать появления таких данных не стоит.

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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