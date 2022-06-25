Резников рассказал, почему ВСУ ударили по "вышкам Бойко"

Министр обороны назвал выгоду Украины от пожара на платформах

Алексей Резников рассказал, как россияне использовали захваченные вышки / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ использовала буровые платформы в Черном море, по которым ударила Украина, для защиты своих кораблей от украинского комплекса "Нептун". На захваченных в 2014 году платформах она размещала свои станции радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников в интервью ICTV.

Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы", – сказал Резников.

По его словам, россияне использовали их в качестве защиты своих кораблей, прячась за ними, чтобы наш "Нептун" не мог их достать своими системами наведения.

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"Вот так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках, и теперь они не используются для целей, которые задумали россияне", — добавил министр.

Резников отметил, что все могут убедиться в том, что Украина нанесла удар по платформам, если посмотрят на спутниковые снимки, там видно, что они горят.

Удар по платформам

20 июня, руководитель оккупационной администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", известным как "вышки Бойко". Он заявил, что проводится спасательная операция. По его словам, на платформах находились 12 человек, 5 из них эвакуировали. В то же время официальные украинские источники информацию о подобном обстреле не комментировали.

Несколькими днями ранее буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех", в который попали ракетами украинские военные, затонул. Силы обороны Украины нанесли удар по буксиру, который вез на захваченный остров Змеиный вооружение и боеприпасы.

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Противокорабельный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых надводных кораблей разных классов.