Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституции ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Страна Подробности

РФ атакует Харьковскую область, но ВСУ отбивают штурм – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 июня, 18:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватчиков заставили отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман
Украинские защитники не дают пройти вперед оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники не дают пройти вперед оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 28 июня российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское. При этом украинские воины отбили штурмовые действия и заставили захватчиков отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.
  • В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.
  • Не исключается проведение демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах и ведение разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск.
  • На Северском направлении в целях сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка в Сумской области и села Горск Черниговской области.
  • В Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Победа, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное. Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское.
  • Украинские воины отбили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БпЛА вблизи Кутузовки и Циркунов.
  • На Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли.
  • Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровно, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибровное.
  • На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Совершал огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.
  • На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчоярки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел.
  • На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времевка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинское. Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.
  • На Южнобугском направлении враг продолжал обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское и Степовая Долина. Авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки.
  • В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит два носителя высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
  • Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и, выполняя огневые задачи, продолжают наносить врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях.

Реклама

ВСУ наносят ответный удар по оккупантам. Фото: Генштаб

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отражают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

Реклама

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. О прилетах в городе глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в 16:00. Было известно, что пострадал гражданский объект. Также взрывы слышали в Полтаве, однако прилеты в областном центре не зафиксированы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 28 июня
1
Личный состав 35250
Личный состав
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артиллерия 778
Артиллерия
5
Средства ПВО 102
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2589
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.1/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/34.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20620.86

Binance Coin (BNB)

234.98

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

54.4

Theta (THETA)

1.31

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
1 /2
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять