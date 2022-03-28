РФ дистанционно минирует Харьковскую область системами "Земледелие" – Денисова

Российские военные нарушили протокол Женевской конвенции и применили в Украине систему для создания минных полей

Оккупанты применили "Земледелие" в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты минируют территории Украины залповыми дистанционными системами. В Харьковской области военные РФ используют свою новую инженерную систему "Земледелие". Она позволяет минировать большие территории за короткий промежуток времени.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Как работает "Земледелие"?

Омбудсмен объяснила, что система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин.

Фактически враг может быстро минировать большие площади. Российские военные осуществляют минирование неконтролируемо и независимо от места или территории совершения боевых действий. Это очень опасно для мирного населения.

Очередное нарушение Женевской конвенции

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

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"Призываю международное сообщество отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и ужесточать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - написала омбудсмен.

Из-за минирований посевная под угрозой

Российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийских атак, обстрелов ракетами и авиацией, направленных на уничтожение инфраструктуры городов.

Из-за хаотического минирования местности и уничтожения сельскохозяйственной техники под угрозой начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

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На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается отнимать топливо у гражданского населения и аграриев, чтобы пополнить свои запасы.