РФ готовит тираж фейковой газеты с призывом к Путину спасти Приднестровье от ВСУ (фото)

Пророссийские силы хотели устроить очередную информационную диверсию

В Приднестровье готовили спецвыпуск газеты 2 мая с обращением к Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ пытается расшатать ситуацию в Одессе накануне 2 мая (годовщины пожара в Доме профсоюзов) и втянуть в войну непризнанную молдавскую республику Приднестровья. Для этого готовят фейковую газету.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Однако ВСУ узнали о запланированной провокации еще до ее совершения. Благодаря огласке провокация дискредитирована.

Как сообщают "Сегодня", в Сети показали фейковую газету, которой диверсанты РФ собираются призвать Путина спасти т.н. "ПНР" от "нападения" украинской армии.

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Главный редактор реально существующей газеты "Приднестровье" Александр Карасев уже заявил, что это – фейк. Никакого спецвыпуска ко 2 мая издание не планирует.

Кроме того, ОК "Юг" сообщило, что корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает ракетным ударом по всей территории Украины.

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Россия может напасть на Молдову

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.

По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

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