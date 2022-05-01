Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

РФ готовит тираж фейковой газеты с призывом к Путину спасти Приднестровье от ВСУ (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 08:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пророссийские силы хотели устроить очередную информационную диверсию
В Приднестровье готовили спецвыпуск газеты 2 мая с обращением к Путину. Фото: коллаж "Сегодня"
В Приднестровье готовили спецвыпуск газеты 2 мая с обращением к Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ пытается расшатать ситуацию в Одессе накануне 2 мая (годовщины пожара в Доме профсоюзов) и втянуть в войну непризнанную молдавскую республику Приднестровья. Для этого готовят фейковую газету.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Реклама

"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Однако ВСУ узнали о запланированной провокации еще до ее совершения. Благодаря огласке провокация дискредитирована.

Как сообщают "Сегодня", в Сети показали фейковую газету, которой диверсанты РФ собираются призвать Путина спасти т.н. "ПНР" от "нападения" украинской армии.

Реклама

Главный редактор реально существующей газеты "Приднестровье" Александр Карасев уже заявил, что это – фейк. Никакого спецвыпуска ко 2 мая издание не планирует.

Кроме того, ОК "Юг" сообщило, что корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает ракетным ударом по всей территории Украины.

Реклама

Россия может напасть на Молдову

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.

По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38086.11

Binance Coin (BNB)

383.59

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.81

Theta (THETA)

2.27

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять