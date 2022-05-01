РФ готовит тираж фейковой газеты с призывом к Путину спасти Приднестровье от ВСУ (фото)

РФ пытается расшатать ситуацию в Одессе накануне 2 мая (годовщины пожара в Доме профсоюзов) и втянуть в войну непризнанную молдавскую республику Приднестровья. Для этого готовят фейковую газету.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.
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Однако ВСУ узнали о запланированной провокации еще до ее совершения. Благодаря огласке провокация дискредитирована.
Как сообщают "Сегодня", в Сети показали фейковую газету, которой диверсанты РФ собираются призвать Путина спасти т.н. "ПНР" от "нападения" украинской армии.
Главный редактор реально существующей газеты "Приднестровье" Александр Карасев уже заявил, что это – фейк. Никакого спецвыпуска ко 2 мая издание не планирует.
Кроме того, ОК "Юг" сообщило, что корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает ракетным ударом по всей территории Украины.
Россия может напасть на Молдову
Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.
"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.
По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."