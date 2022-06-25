Враг усиленно атакует на Славянском направлении, наносит авиаудары по Лисичанску – Генштаб

Украинские военные дают отпор оккупантам, на нескольких направлениях отбиты попытки штурма

Подразделения ВСУ отбивают вражеские атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе пытаются штурмовать позиции украинской армии на Славянском направлении. Также российские подразделения пытаются заблокировать Лисичанск.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности вооруженных сил Республики Беларусь существенных изменений не имела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

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На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы, в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вялевского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды украинские воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское.

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На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял позиции ВСУ вблизи Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое – Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Осуществлял огневое поражение украинских подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спирное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения украинских подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление врага в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении – ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Украинские защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки украинских войск.

Для восстановления ранее утраченного положения силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел.

Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинские защитники наносят потери российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

РФ массированно ударила ракетами по Украине

Утром 25 июня враг выпустил более 20 ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область). Взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и Николаеве.

В частности, оккупанты обстреляли поселок Десна на границе Киевской и Черниговской областей.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 июня: Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси и акватории Черного моря, на Донбассе позиции ВСУ враг атакует по четырем направлениям, под сильными обстрелами Лисичанск.