Гайдай назвал места, где на Луганщине захватчики получают по зубам

Интенсивные бои за регион продолжаются

Сергей Гайдай. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ до сих пор не вышли на админграницы Луганской области.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Сегодня".

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Гайдай добавил, что в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Россияне пытаются до конца захватить область, ведя обстрелы без остановки.

Потери оккупантов

Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны, о чем признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке.

Только за время штурма Лисичанска у врага – тысячи погибших и раненых. Сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивированна.

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Успехи ВСУ

Вчера оккупанты хотели продвинуться в Донецкую область, перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут – Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением украинских бойцов ВС РФ вынуждены были отступить.

Постепенно проявляется несвоевременный подвоз боеприпасов благодаря точности украинских бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке.

Ранее мы сообщали, что Гайдай рассказал о боях за последний клочок Луганской области.

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Также напомним, Гайдай рассказал, как ВСУ отразили штурм врага в Белогоровке.